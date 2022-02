FcIN – Rinnovo Brozovic, il ritardo dipende dai bonus. Inter ottimista, i motivi

A far tardare la firma del croato è la natura di alcuni bonus, che lui vorrebbe più facili. La strategia nerazzurra di centrocampo non prevede la ricerca di un nuovo regista, piuttosto di un vice

Quando annunciano il rinnovo di Marcelo Brozovic? A due giorni dal derby, la domanda principale che si pongono i tifosi nerazzurri riguarda proprio il futuro del centrocampista croato. Nelle ultime ore è riemerso prepotentemente l'interesse del Barcellona, che in realtà ha approcciato il giocatore diverse settimane fa e prima di maggio difficilmente, per questioni finanziarie, potrà pianificare grosse spese. Chiaramente, la lunga attesa dell'annuncio che tarda ad arrivare e il corteggiamento dall'estero sono motivo di preoccupazione per l'ambiente Inter, ma la società mantiene il proprio ottimismo dopo aver proposto al classe '92 un quadriennale da 6 milioni netti più bonus per arrivare a 7 milioni. Valutazione complessiva accettata dal diretto interessato. Allora perché non arriva ancora la firma? Secondo quanto filtra, argomento di discussione è la natura di alcuni bonus, che Brozovic vorrebbe più semplici da raggiungere in modo da arrivare senza difficoltà alla cifra che aveva in mente inizialmente. Non certo un ostacolo tale da far saltare un accordo raggiunto da tempo, ma sufficiente per posticipare la fumata bianca fino a nuova trattativa. Il giocatore di Zagabria non pensa a lasciare l'Inter e Milano, ha scelto di rimanere ma vuole che ogni dettaglio del nuovo contratto sia al suo posto. Legittimo, così come è legittimo per l'Inter cercare di risparmiare più possibile senza però rischiare di far saltare il banco. Ad oggi, il corteggiamento di Barcellona, Newcastle (che aveva proposto un quadriennale da 7,5 milioni più uno di bonus) e Tottenham (già, Antonio Conte non l'ha dimenticato ma il centrocampista ha subito declinato) non è andato a segno, perché la priorità di Epic Brozo è l'Inter, dove ricopre un ruolo fondamentale.