FcIN – Ramadani entro fine mese a Milano: due i temi nel summit con l’Inter

L'agente parlerà con la dirigenza nerazzurra del futuro di Samir Handanovic e dell'idea Luka Jovic

Per quanto concerne il portiere e capitano nerazzurro, l'agente proverà a capire le intenzioni del club sul suo futuro, se esistono i margini per un rinnovo annuale ed eventualmente su quali basi. Non è un mistero infatti che la dirigenza stia lavorando all'arrivo di un nuovo portiere titolare, e il nome di André Onana è in pole position. Ma questo non preclude la conferma dello sloveno, che se fosse d'accordo e abbassasse le aspettative economiche potrebbe rimanere come vice e uomo spogliatoio.