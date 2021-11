FcIN – Raiola atteso in casa nerazzurra per De Vrij: due scenari possibili

Il centrale olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e una promessa di rinnovo fino al 2025. L'agente vuole capire se verrà mantenuta o è previsto un addio

Come anticipato nei giorni scorsi (LEGGI QUI), Mino Raiola ha iniziato il proprio giro in Italia per parlare del futuro dei propri assistiti ancora in bilico. Stamattina l'agente è stato a Casa Milan per aggiornarsi sulla volontà del club rossonero in merito ad Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto nel giugno 2022. Nelle prossime ore c'è in agenda anche un summit con l'Inter, con Stefan de Vrij al centro delle discussioni.