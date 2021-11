FcIN – Onana all’Inter: dettagli, curiosità e prossimo appuntamento

Il portiere ha già l'accordo quadriennale con i nerazzurri e sta scegliendo il numero, dopo il 7 dicembre l'agente è atteso a Milano per chiudere tutto

Dopo il ritorno in campo in Champions League, a Istanbul contro il Besiktas, André Onana ha confermato che per lui è arrivato il momento di lasciare l'Ajax a fine stagione, al termine del suo attuale contratto. Parole che ribadiscono un concetto già noto: il portiere camerunese è destinato a vestire la maglia dell'Inter dal 1° luglio 2022. Con lui è tutto fatto: contratto quadriennale da 3 milioni netti a stagione a salire. Dopo Sant'Ambrogio a Milano è atteso il suo agente Albert Botines per sistemare gli ultimi dettagli (soprattutto la sua commissione), poi bisognerà aspettare i tempi tecnici per l'annuncio ufficiale del trasferimento dell'estremo difensore a parametro zero. Il quale è già stato a Milano per iniziare a respirare la nuova aria di casa.