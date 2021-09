FcIN – Non solo Esposito: Inter soddisfatta di altri quattro giovani in prestito

Samuele Mulattieri, Gaetano Oristanio, Andreaw Gravillon e Michele Di Gregorio finora si sono comportati bene con le loro rispettive squadre

A tal proposito infatti Gravillon difficilmente tornerà a Milano, dato che alla 17esima presenza ufficiale con la casacca del Reims scatterà l’obbligo di acquisto da parte dei francesi, con il difensore ex Pescara che ha già toccato quota 6. Discorso differente invece per gli altri tre canterani. Mulattieri col Crotone ha più gol, 6, che presenze, 5. Il giovane spezzino si è calato fin da subito nell’ambiente pitagorico e la crescita esponenziale è davvero sotto gli occhi di tutti. Per una strada iniziata l’anno scorso al Volendam, dove oggi Oristanio sta mostrando quei colpi da potenziale stellina già ammirati nella Primavera nerazzurra. Infine Di Gregorio al Monza è ormai una certezza. Come nella scorsa stagione il 24enne milanese è titolarissimo dei brianzoli e chi lo sa che non possa inserirsi in un discorso da postSamir Handanovic. Sempre che Adriano Galliani, in caso di promozione in Serie A, non decida di fare un investimento per trattenerlo.