FcIN – Mulattieri vola verso Crotone in prestito: oggi la firma sul contratto

L'attaccante passa in prestito alla società pitagorica in prestito secco

Tutto confermato. Samuele Mulattieri si è imbarcato questa mattina da Linate sul volo diretto a Lamezia Terme, in partenza alle 07.05, e una volta sbarcato in Calabria raggiungerà Crotone, dove, come vi avevamo raccontato prima di tutti (RILEGGI L'ESCLUSIVA), apporrà la firma sul contratto che lo legherà alla società pitagorica per questa stagione in prestito secco. A breve verrà poi comunicato il rinnovo del giocatore che firmerà con l'Inter sino al 30 giugno del 2023.