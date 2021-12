FcIN – L’offerta dell’Inter, la richiesta di Perisic, il summit: i dettagli

A metà della prossima settimana è in programma un incontro tra le parti. C'è volontà di rinnovare

"Non mi piace parlare di futuro, sono concentrato sulla partita di domani come i miei compagni. Vogliamo giocare una grande partita e arrivare primi nel girone. Abbiamo tempo e sicuramente ne parleremo tra poche settimane. Vedremo". Ivan Perisic, per ben due volte, oggi in conferenza stampa a Madrid ha preferito evitare di rispondere a domande sul proprio futuro, in bilico in virtù di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Fino a qualche giorno fa il croato veniva dato come sicuro partente, al punto che Filip Kostic, almeno a mezzo stampa, era stato indicato come suo erede. In realtà l'Inter non vuole separarsi da Ivan il Terribile perché lo ritiene un calciatore importante per qualità e personalità e le sue prestazioni più recenti hanno rafforzato questo concetto. Tempo fa la dirigenza ha proposto un rinnovo biennale da 3 milioni di euro, ma sponda Perisic l'offerta non è stata considerata all'altezza delle proprie ambizioni. Nel mentre, all'entourage dell'esterno è arrivata da Viale della Liberazione la volontà di fargli pervenire una proposta migliore, anche perché dall'estero c'è chi si è già mosso mostrando interesse per un parametro zero di grande valore (in Premier League e Bundesliga il 32enne di Spalato gode di un certo gradimento, LEGGI QUI).