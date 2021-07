FcIN – L’Inter segue il 17enne Pierre Dwomoh, che piace anche a Juve e Milan

In prospettiva mezzala del KRC Genk potrebbe essere un colpo interessante, ma piace anche ad altre società europee

Nome nuovo per il futuro centrocampo dell’Inter. Gli scout nerazzurri hanno infatti promosso a pieni voti Pierre Dwomoh, giovanissima mezzala del KRC Genk, che piace anche al Milan. Il 17enne, che ha già esordito nella Jupiter League, il massimo campionato locale, e di cui in Patria si parla benissimo, nella passata stagione era stato seguito da vicino pure dalla Juventus. Attenzione, ad oggi non esiste alcuna trattativa formale tra i nerazzurri e il club belga. Ma l’atleta sa benissimo di essere stato attenzionato dagli 007 della società campione d’Italia e dagli osservatori di parecchi top club sparsi per il Vecchio Continente. Per il futuro quindi potrebbe profilarsi un Derby di mercato per il classe 2004, il cui costo del cartellino si aggira sui 5-6 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante, anche se Dwomoh è stato addirittura associato al profilo di Pogba per caratteristiche tecniche e atletiche.