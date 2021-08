FcIN – Lindkvist, futuro lontano da Milano. Due richieste in Italia

Il calciatore svedese non rientra più nei piani della società nerazzurra. Torino e Spal si sono fatti avanti

Secondo quanto risulta ad FcInterNews.it, le strade di Elvis Lindkvist e dell’Inter sono destinate a dividersi. Il calciatore svedese, classe 2002, vincolato alla società nerazzurra fino al giugno del 2023, è in uscita dal club nerazzurro, dato che non rientra più nei piani dei milanesi. I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi per il futuro del trequartista. Secondo quanto raccolto, comunque, Lindkvist dovrebbe restare in Italia. Due sono, infatti, le squadre interessate al calciatore: il Torino e la Spal, con i granata in pole position per aggiudicarsi il calciatore. Da decidere, inoltre, anche la formula con cui il giovane Elvis lascerà Milano, se in prestito o altro.