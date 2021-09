FcIN – Lindkvist al Torino, ecco a quanto ammonta il diritto di riscatto

Ecco i dettagli della trattativa tra Inter e granata per il calciatore svedese trasferitosi in prestito in estate

Giuseppe Granieri

Lo scorso 19 agosto Elvis Lindkvist, centrocampista classe 2002, vincolato all'Inter fino al giugno del 2023, ha lasciato il settore giovanile nerazzurro per accasarsi al Torino Under 19. Lo svedese, ad oggi, ha collezionato 5 presenze totali, Coppa Primavera inclusa, ed è passato nella formazione allenata da Federico Coppitelli con la formula del prestito con diritto di riscatto in mano alla società granata. A distanza di poco più di un mese dal trasferimento, emergono i particolari della trattativa tra i due club: secondo quanto risulta ad FcInterNews.it, infatti, il club granata ha spuntato un diritto di riscatto sul calciatore del valore di circa 300 mila euro.