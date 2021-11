FcIN – L’agente di Agustin Alvarez è a Milano: in agenda un summit con l’Inter

Edgardo Lasalvia ha in programma di incontrare i nerazzurri e il Milan prima di volare in Germania per discutere con il Borussia Dortmund

Simone Togna

Non solo Julian Alvarez. Sul taccuino dell’Inter c’è anche l’omonimo Agustin, attaccante 20enne del Peñarol, consigliato da Javier Zanetti e da Alvaro Recoba. E mentre Dario Baccin è in Sudamerica per visionare questi e altri prospetti, l’agente del giocatore è sbarcato in Europa. Secondo quanto appurato da FcInterNews infatti Edgardo Lasalvia, procuratore del giovane uruguaiano, ma anche, attenzione, di Darwin Nuñez del Benfica, è già a Milano. Soprattutto per presentare nei dettagli e discutere il futuro del ragazzo di San Bautista.

In agenda in questa settimana, oltre a una riunione dal vivo ancora da confermare con i vertici nerazzurri, è già previsto un meeting con il Milan, prima di volare in Germania e incontrare i dirigenti del Borussia Dortmund.