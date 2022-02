FcIN – Kessie e Dybala possibili occasioni: la posizione dell’Inter

I due giocatori potrebbero firmare già oggi per un altro club. Ma se l'ivoriano non rientra nei piani nerazzurri, per l'argentino Marotta resta in vigile attesa

Redazione FcInterNews

Cogliere le occasioni è una sorta di mantra in casa Inter, non esiste un nome potenzialmente di interesse che venga smentito a priori dagli uomini di mercato nerazzurri. Soprattutto Beppe Marotta, quando risponde su possibili parametri zero in orbita Inter, tra le righe fa sempre capire che l'attenzione del club è sempre elevata per le opportunità. E in questa fase storica, di giocatori importanti che potrebbero liberarsi a parametro zero ce ne sono tanti. Ma quello che conta è cogliere le occasioni che possano migliorare la squadra della prossima stagione, non ingaggiare solo per il gusto di farlo. In tal senso, sono due i nomi principali che, nel campionato italiano, potrebbero firmare per chiunque già oggi: Franck Kessie e Paulo Dybala. Entrambi sono stati accostati ai nerazzurri, soprattutto perché la storia di Marotta insegna che privare le avversarie dei loro giocatori principali può essere un vantaggio competitivo non da poco. Basti pensare a quando, versando le rispettive clausole, ai tempi della Juventus strappò Gonzalo Higuain al Napoli e Miralem Pjanic alla Roma.

Oggi sarebbe impensabile pagare certe cifre, ma sarebbe un bel colpo mettere sotto contratto due degli attuali big di Milan e Juventus. Almeno, sui media sembra che l'Inter sia molto attiva da questo punto di vista. In realtà, la strategia di mercato nerazzurra non prevede due investimenti di tale portata, tra ingaggio e commissioni. Certo, si tratterebbe di occasioni ghiottissime per rinforzare ulteriormente la squadra, ma bisogna tenere conto degli equilibri finanziari e delle necessità della rosa.

Kessie, per esempio, parte da una richiesta di oltre 7 milioni a stagione ma pur con Arturo Vidal e Matias Vecino in uscita a giugno non viene considerato il rinforzo ideale, perché l'Inter ha trovato il suo centrocampo titolare e deve rinforzare le seconde linee. Per questo il primo obiettivo è Davide Frattesi: giovane, italiano, corsa e tecnica, in evidente crescita e, soprattutto, con uno stipendio non certo alto. Tutti requisiti ideali per i nuovi arrivi in casa nerazzurra. Certo, bisognerà trovare la quadra con il Sassuolo, ma di fronte alla volontà reciproca non ci saranno troppi problemi. Confermato Roberto Gagliardini e con Stefano Sensi al rientro da Genova, la vera necessità sarebbe un vice Marcelo Brozovic. Ruolo che non potrebbe essere affidato a Kessie, il quale probabilmente sceglierà una pista estera dove potranno avvicinarsi ai suoi desiderata economici.

E Dybala? Inutile fingere che Marotta non stia seguendo la vicenda del rinnovo con la Juventus. L'AD Sport dell'Inter non ha mai negato la sua passione per la Joya, che lui stesso portò a Torino dal Palermo. Ma prima di fare qualsiasi mossa che non sia una semplice manifestazione di gradimento bisogna capire come evolverà la trattativa con i bianconeri. Solo in caso di rottura e di apertura dell'attaccante alla soluzione milanese in Viale della Liberazione verrebbero fatte le dovute valutazioni. Ovviamente, per il club sarebbe impossibile pareggiare l'offerta da 8 milioni più 2 di bonus inizialmente presentata e poi ritirata dalla Juventus. Se l'operazione potesse chiudersi con lo stesso ingaggio attualmente percepito da Alexis Sanchez (il principale indiziato a partire nel reparto offensivo), allora l'Inter ci farebbe più di un pensierino. Perché, al netto dei discorsi avanzati con il Sassuolo per Gianluca Scamacca (altro profilo giovane, di prospettiva e con stipendio basso), bisogna anche considerare che Edin Dzeko ha un contratto in scadenza nel 2023 e andrà sostituito. Inoltre, oltre alla predilezione di Marotta, un giocatore come Dybala a parametro zero va sempre preso in considerazione.

Se dunque Kessie non rientra nei piani nerazzurri, Dybala potrebbe essere di interesse ma i tempi non sono ancora maturi. Ad oggi l'Inter è spettatrice interessata, pronta a farsi avanti qualora l'argentino si trovasse costretto a cercare un altro club. In questo momento, per rinforzare centrocampo e attacco la dirigenza sta guardando soprattutto in casa Sassuolo.