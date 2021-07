FcIN – Inter, fari su Frey jr: se il Chievo non si iscrive alla B può arrivare a zero

Se il CONI non accoglie il ricorso dei clivensi i nerazzurri hanno già in mente due scenari

Nome nuovo, o quasi per il futuro dell'Inter. Il club nerazzurro è vigile sulla situazione del Chievo Verona e ha messo nel mirino Daniel Frey, esterno destro classe 2002, figlio di Sebastien Frey che ha difeso i pali dell'Inter come vice Pagliuca nell'annata 1998-'99 e, dopo la parentesi in prestito all'Hellas, da titolare nella stagione 2000-'01. Nell'ipotesi che anche il nuovo ricorso dei clivensi al CONI per l'iscrizione alla B non venga accolto, l'Inter è intenzionata a prelevare Frey a parametro zero e includerlo come fuori quota nella rosa della Primavera che giocherà in Youth League oppure, come seconda idea, girarlo in prestito in serie cadetta a un club 'amico'. Fari dunque puntati sul 19enne nato a Milano, in attesa di conoscere l'esito sul futuro della società veronese.