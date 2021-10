FcIN – Insigne a zero, Inter poco convinta: permangono due perplessità

Questione tattica e costi frenano i nerazzurri, che investiranno su una prima punta. Pisacane voleva capire se c'è intenzione di puntare su D'Ambrosio

La presenza di Vincenzo Pisacane nella sede dell'Inter ha inevitabilmente riaperto lo scenario che vorrebbe Lorenzo Insigne potenziale nerazzurro a parametro zero dalla prossima stagione, stante il contratto in scadenza con il Napoli e i pochi passi avanti fatti nelle negoziazioni con la dirigenza partenopea per il rinnovo. La situazione sponda Inter però non è cambiata rispetto alle scorse settimane: c'è stima nei confronti del classe '91 napoletano, ma permangono le perplessità di natura tecnica. In altre parole, nel 3-5-2 di Simone Inzaghi non ci sarebbe posto per lui, che è a tutti gli effetti un esterno offensivo e dovrebbe adattarsi al ruolo di seconda punta. Ruolo già coperto da Joaquin Correa, arrivato in estate e Lautaro Martinez, prossimo al rinnovo. Per questo l'Inter, consapevole dell'età avanzata di Edin Dzeko, punterà su una prima punta in estate e sarà probabilmente il principale investimento del club. Anche perché il bosniaco, al netto di un rendimento eccellente, ha bisogno di qualcuno che gli permetta di riposare. L'altra perplessità è meramente economica: Insigne per rinnovare vuole 6 milioni più bonus per 4 anni, cifra a cui Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di arrivare (la proposta è il rinnovo alle stesse condizioni attuali) e la stessa dirigenza nerazzurra ritiene eccessiva. Inoltre, va messo in conto anche il premio alla firma (circa 7 milioni). In tempi di ristrettezze economiche, anche per un giocatore come il 24 azzurro, campione d'Europa in carica, è una somma troppo alta soprattutto se non è ciò di cui la squadra avrà bisogno.