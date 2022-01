FcIN – Gosens all’Inter, tutto fatto. Cifre e stipendio dell’operazione

Conferme sull'accordo finale: prestito con obbligo a 22 milioni più 3 di bonus. Al tedesco 2,5 milioni a stagione che con i premi possono arrivare a 3,2

Tutto sistemato e tutto confermato: Inter e Atalanta hanno trovato l'accordo per il trasferimento all'ombra della Madonnina di Robin Gosens, esterno tedesco classe 1994 tra i migliori nel suo ruolo nelle ultime stagioni e attualmente ai box per un infortunio muscolare non di poco conto. L'operazione si chiuderà a 22 milioni più 3 di bonus, per un totale di 25 milioni (LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE), dopo un prestito iniziale con obbligo di riscatto. Al giocatore un quadriennale da 2,5 milioni più bonus che lo porteranno a guadagnare 3,2 milioni totali.