FcIN – Domani uno scout dell’Inter a Bergamo: occhi su Atalanta e Raspadori

Oltre a monitorare gli avversari di sabato prossimo, l'Inter vuole tenere d'occhio i progressi dell'attaccante per essere certa di poter investire su di lui

Non è un mistero infatti che in Viale della Liberazione abbiano cerchiato in rosso il nome dell'attaccante classe 2000 di Bentivoglio, Campione d'Europa con la Nazionale italiana pur con un ruolo marginale e candidato a diventare, nel futuro prossimo, uno dei punti fermi degli azzurri. L'Inter per la prossima stagione ha in mente un colpo nel reparto offensivo e Beppe Marotta, storicamente, ama puntare sui giovani italiani, per creare un blocco futuribile, un'identità ben precisa che possa resistere alle difficoltà nel corso della una stagione. Un blocco italiano a cui aggiungere stranieri anch'essi giovani e di valore, che diano ampie garanzie. Inoltre, Raspadori è anche tifoso interista, come i vari Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, giocatori che vedono il nerazzurro come punto di arrivo, come sogno realizzato e anche di fronte ad altre opportunità professionali cercherebbero di rimanere nella loro squadra del cuore.