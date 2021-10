FcIN – De Vrij, rinnovo in standby. A novembre Raiola a Milano: il punto

Tutto è impostato per un prolungamento a 4,5 milioni fino al 2025, ma la crisi Suning ha rallentato tutto. L'agente aspetta segnali

'I due dietro non si toccano'. Lo dicevamo in tempi non sospetti, poco dopo il primo grande veto posto da Simone Inzaghi, una volta arrivato all'Inter. Un veto di cui avevamo parlato in pieno calciomercato e in ottica dei futuri rinnovi che si sarebbero dovuti concretizzare, risolti tutti i problemi socio-finanziari che l'addio di Romelu Lukaku ha in qualche modo aiutato a risolvere. Con il rinnovo di Alessandro Bastoni, primo prolungamento post-mercato sottoscritto al 'The Corner 18', e quello del Toro è stato ufficializzato ieri, la strada è tracciata e il lavoro di Ausilio e Marotta non è ancora finito e al contrario appena cominciato. Sono diversi i giocatori in attesa di rinnovare il proprio sì ai nerazzurri, da Marcelo Brozovic al futuro capitano Nicolò Barella, passando per Stefan De Vrij.