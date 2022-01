FcIN – Caicedo offerto, Inter fredda. La Samp ci riproverà per Sensi

L'attaccante è in uscita dal Genoa, il centrocampista verso la permanenza

Il ritorno di fiamma tra l'Inter e Felipe Caicedo in realtà è un sentimento unilaterale. Perché l'attaccante ecuadoregno attualmente in prestito al Genoa non è stato cercato dai nerazzurri, bensì proposto dall'entourage dell'ex Lazio. Ad oggi però la dirigenza di Viale della Liberazione non pensa a un nuovo inserimento in attacco, ferma sull'idea di trattenere Stefano Sensi per ovviare all'assenza per infortunio di Joaquin Correa per circa un mese.