FcIN – Brazao brucia le tappe, il fisioterapista: “Possibile ritorno a gennaio”

Augusto Bahiense: "Stiamo ottenendo un’evoluzione più che positiva del suo caso e crediamo che proseguendo così potrà tornare presto"

Buone notizie per l’Inter e per Gabriel Brazao, il giovane portiere dei nerazzurri che lo scorso agosto ha subito la rottura del legamento crociato anteriore durante una seduta di allenamento e in attesa di trovare un nuovo club dove proseguire nel percorso di maturazione. Dopo l’operazione a cui si è sottoposto il classe 2000- con l’intervento perfettamente riuscito, secondo quanto comunicato in via ufficiale - l’atleta di Mineiro ha ovviamente iniziato il suo percorso riabilitativo. Se le previsioni più pessimistiche parlavano di una stagione praticamente compromessa, con un ritorno in campo nel 2022 inoltrato, la situazione sembra essere migliore di quanto auspicato.