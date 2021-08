FcIN – Boscolo Chio-Inter, tutto fatto per il prestito di un anno all’Imolese

Il classe 2002 oggi ha fatto tappa nella sede nerazzurra

Dopo la visita all'HQ nerazzurro di qualche minuto fa, è andato tutto secondo copione tra Riccardo Boscolo Chio e l'Inter. Il classe 2002 ha sottoscritto i documenti che concretizzano il trasferimento dall'Inter all'Imolese. Il centrocampista passa in prestito per un anno al club di Serie C.