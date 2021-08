FcIN – Agoume a Brest col suo agente: nelle prossime ore l’annuncio ufficiale

Dopo aver rinnovato con l'Inter, il classe 2002 è pronto per la nuova avventura in Francia

Come appurato da FcInterNews, Lucien Agoume e il suo agente, Djibril Niang, dopo aver lasciato Milano, non prima di apporre la firma sul rinnovo del contratto del calciatore, si trovano in questo momento a Brest. Nelle prossime ore, quindi, si attende l’annuncio ufficiale del passaggio del giovane in prestito ai transalpini.