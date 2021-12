FcIN – Brazao è pronto a tornare. Le ultime sul suo futuro

L'estremo difensore nerazzurro è pronto a tornare in campo dopo aver recuperato dall'infortunio avuto in estate

È cominciato il conto alla rovescia per il rientro in campo di Gabriel Brazao : il portiere brasiliano classe 2000, vincolato all’Inter da un contratto che scadrà nel giugno del 2024, infatti, è sulla via della completa guarigione dal brutto infortuno avuto lo scorso 18 agosto, quando, nel corso di una seduta di allenamento, aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio destro.

Il peggio, però, secondo quanto risulta ad FcInterNews.it è passato, dato che per gennaio l’estremo difensore sarà pienamente recuperato: l’ex portiere di Parma, Albacete e Real Oviedo, dunque, è pronto a tornare in campo. Da capire, comunque, quale potrà essere il suo prossimo futuro sportivo. Secondo quanto raccolto, Brazao potrebbe andare in prestito da subito, in vista della seconda parte di stagione. Potrebbero aprirsi in tal senso opzioni nella Serie B italiana o all’estero.