Qualche giorno fa Samir Handanovic è stato immortalato sugli spalti dello Stade Sclessin, in occasione di Standard Liegi-OH Leuven, dove ha osservato da vicino il giovane portiere della squadra in trasferta, Tobe Leysen. Il ragazzo si è detto “orgoglioso e onorato” che l’Inter possa seguirlo. Apprezzamento condiviso anche da Mark Volders, l’agente dell’estremo difensore belga, che descrive così e in esclusiva il suo assistito: “Lui è un portiere moderno. Forte tra i pali, con piedi educati, che capisce al volo cosa richieda il match. Nel calcio di oggi moltissimi tocchi degli estremi difensori sono con i piedi e lui in questo fondamentale è fantastico. Ha poi una mentalità straordinaria. Si allena giorno dopo giorno, sempre, per diventare più forte e migliorare”.

In Belgio l’hanno definito il nuovo Courtois.

“Questo perché Courtois è un idolo qui, un esempio per qualsiasi portiere. Quindi quando si vedono giovani forti, viene normale che qualcuno faccia il paragone. Ma a me queste comparazioni non piacciono, ognuno ha le sue qualità e ognuno vive il proprio percorso”.

Quali sono gli obiettivi di Leysen?

“Giocare, giocare e giocare. Due anni fa avrebbe potuto firmare in Inghilterra, Germania e Italia. Ma è rimasto in Belgio per seguire la sua vista. Step by step. Credo abbia fatto bene e i risultati si vedono. Un giorno giocherà in un top team e in una competizione di livello internazionale”.

Handanovic lo ha visionato dal vivo. Tobe ha dichiarato di essere felice dell’interesse dell’Inter, è d’accordo?

“Handanovic è stato un portiere fenomenale, di grandissimo livello. Che sia venuto in Belgio per vedere Leysen è davvero positivo. Ma sta facendo bene, quindi è normale che venga seguito da più società top, non solo in Italia, ma anche all’estero. Ora però Tobe è concentrato solo sul presente, che si chiama OH Leuven”.

Pensa che Tobe sia già pronto per essere il titolare dell’Inter o eventualmente potrebbe fare il secondo di Sommer per una stagione?

“Lui ha un contratto di 4 anni e pensa solo a fare bene con la sua attuale squadra. Vuole raggiungere gli obiettivi personali e collettivi. Poi nel calcio non si sa mai cosa possa succedere, non si può predire il futuro. Io parlerò con l’OH Leaven per capire quali squadre sia interessate a lui, poi vedremo cosa accadrà”.

Quanto vale il suo cartellino?

“Non posso dare questa informazione alla stampa (ride, ndr). Passiamo alla prossima domanda”.

Chi tipo di ragazzo è Tobe?

“Un giovanotto semplice, con i piedi per terra, che non ha grilli per la testa, né pensieri stravaganti. È una persona fantastica che lavora per arrivare lontanissimo”.