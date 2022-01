ESCLUSIVA – A casa di Onana, il portiere che aiuta i bambini bisognosi

Il futuro portiere dell'Inter ha creato una Fondazione a favore di orfani e non vedenti nel proprio Paese. Ne parla in esclusiva il direttore

Forte e sicuro tra i pali, gentile e premuroso nella vita di tutti i giorni. André Onana non è solo un portiere di livello internazionale, ma anche un uomo degno di rispetto. Di quelli che si preoccupa (per davvero e in prima persona) dei meno fortunati attraverso la fondazione che porta il suo il nome. Per un aiuto spontaneo avvenuto pure in questi giorni, quando oltre a disputare la Coppa d’Africa, il futuro portiere dell’Inter si è adoperato pure per tutti i bisognosi. “André ha sempre voluto aiutare i giovani del suo Paese. Prima faceva parte della Fondazione di Samuel Eto’o, poi ne ha creata una sua con lo scopo di dare un’educazione ai bambini del Camerun. Ma soprattutto l’obiettivo è essere un supporto concreto per i bimbi ciechi e orfani, che altrimenti non avrebbero un futuro – spiega in esclusiva Djakmeni Njomou Joel Roland, Direttore dell’Onana Foundation a FcInterNews -. Purtroppo a 13 anni i ragazzi in questa particolare condizione non possono più stare in orfanotrofio. Si trovano da soli e per strada. Noi agiamo nella Capitale, procurando loro cibo e fornendo assistenza”.