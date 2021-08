Camaño a FcIN: “Rinnovo, Lautaro felice. Villar vuole restare alla Roma”

L'agente dell'attaccante argentino ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni, confermando il prolungamento del Toro

Una smentita e una conferma. Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, in esclusiva per FcInterNews, spegne sul nascere l’ipotesi circolata nelle ultime ore di un trasferimento di Gonzalo Villar in nerazzurro: "Vuole giocare per la Roma quest’anno ed essere parte di una squadra che avrà successo". Stesso discorso per Lautaro Martinez, pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter: "Insieme abbiamo reso felice Lautaro e la sua famiglia, lui ha sempre voluto restare in nerazzurro".