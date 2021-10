Un mese decisivo, anche per il futuro

L'editoriale di FcInterNews.it

Un mese decisivo. Per la stagione e pure per la futura campagna acquisti dell’Inter. La partita contro la Lazio sarà solo la prima di un mese assolutamente fondamentale per il futuro dei nerazzurri. Con conseguenze immediate, ma anche ripercussioni, positive o negative, su quel che sarà. Se infatti bene o male in campionato ci sarà ancora tempo sufficiente per intervenire, lo stesso ormai non si può dire per la Champions League. Le due partite contro lo Sheriff Tiraspol diventano vitali, sia per il percorso europeo della squadra di Inzaghi, sia per le casse della Beneamata. Superare il girone eliminatorio, un qualcosa che francamente mi aspetto da Lautaro e compagni, nonostante un inizio ad handicap, servirebbe certamente per l’autostima e per far sorridere i propri tifosi. Ma anche e soprattutto per garantire alcuni introiti determinanti in tempo di post pandemia. Attenzione: passare non significa che l’anno prossimo arriverà Haaland o che a fronte di un’offerta irrinunciabile per un gioiello di casa Inter – come accaduto nell’ultima estate con Lukaku – questa venga automaticamente rifiutata. Ma certifica nei fatti l’inizio di un percorso virtuoso sul campo dopo anni di delusioni. E un aiuto pecuniario che certamente male non fa. Senza voler per forza mettere pressione, si può però tranquillamente sostenere che adesso venga il bello.