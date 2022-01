Tempismo e parole: Romelu a lezione da Danilo

L'editoriale della notte di FcInterNews.it

Le parole di Big Rom hanno inevitabilmente diviso i tifosi, sia nerazzurri che del Chelsea: tra i fan del Biscione c’è chi ha apprezzato il mea culpa pubblico e le parole d’amore, ma anche chi non riesce a vedere perdono per un addio arrivato a freddo in un momento di difficoltà. A prescindere dal fatto che si sia concretizzato per una questione di soldi, di ambizione o per un mix di tutte e due le cose (" Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu " recitava il chiaro striscione esposto fuori da San Siro e firmato dalla Curva Nord); sponda Blues c’è chi ha capito che le parole di Romelu non erano volte ad un addio immediato al Chelsea e ha preferito passarci sopra, ma anche chi non ha digerito le dichiarazioni di un giocatore pagato 115 milioni di euro appena pochi mesi fa e ha quindi deciso di lanciare subito l’hashtag #LukakuOut sui vari social. In breve, Romelu ha generato divisione. E per due volte si è visto costretto a chiedere scusa , peraltro a due frange di tifo differenti. Dopo un’intervista del genere non c’era da aspettarsi un esito diverso, anche se dall’Inghilterra assicurano che il bomber di Anversa sia rimasto “sorpreso” dalle reazioni alle sue parole. Sorpresi, semmai, sono rimasti in tanti nell’ambiente Inter all’inizio dell'agosto 2021, quando Lukaku (dopo aver rilasciato altre interviste discutibili appena tornato dalle vacanze ad Appiano Gentile, promettendo ad esempio ai tifosi nerazzurri di “realizzare i vostri sogni”) preparò in fretta e furia le valigie per volare a Londra. Senza saluti ad hoc o spiegazioni pubbliche , arrivate poi a distanza di mesi con l’ultima uscita finita sotto esame. Come se i tanti gol all’ombra del Duomo e uno scudetto conquistato valessero poco o nulla.

“Quando abbiamo vinto lo scudetto ho parlato coi dirigenti e ho chiesto un rinnovo perché ho 28 anni, la famiglia si sente bene a Milano, ho ancora l'appartamento qui: mi sono detto che saremmo venuti qui con tutta la famiglia. Ma non hanno voluto, non c'era la possibilità e questo era un po' difficile da accettare” ha ammesso Lukaku in un passaggio della chiacchierata, ribadendo poi il concetto in più punti: “Volevo il rinnovo così ero ancora più felice”, “Mi ha dato fastidio che non ci sia stato il rinnovo, sennò sarei rimasto”, “Conte? L’unica cosa è il rinnovo. Sapevo che se Inzaghi fosse stato l'allenatore dell'Inter avremmo avuto l'opportunità di vincere. Ha già vinto qualcosa in Italia e per lui il prossimo step è lo scudetto. Col rinnovo avremmo parlato di Milano e non di Londra”. Insomma, a sentire Lukaku il motivo principale dell’addio all’Inter è stato il mancato rinnovo. Ma attenzione: “Non è una questione di soldi, è una questione di sfida perché non ho vinto in Inghilterra in otto anni”. Ragazzo un po’ confuso, storia che regge fino ad un certo punto. In piena pandemia, con i noti problemi di cassa dei club mondiali e le varie voci sulla possibile cessione da parte di Suning che si rincorrevano, la priorità di Romelu - e ovviamente del suo agente Federico Pastorello - era un prolungamento di un contratto non in scadenza? Certo, magari anche ricevendo uno stipendio inferiore per andare incontro alle esigenze della proprietà (frase da interpretare con ironia). Se davvero Lukaku avesse avuto a cuore l’Inter come dice, non avrebbe forzato la mano per un addio “che non era previsto”(come ammesso dal ds Piero Ausilio) e avrebbe aspettato il momento giusto per il meritato rinnovo, come sta accadendo negli ultimi mesi a vecchi compagni di avventura come Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, in attesa di Marcelo Brozovic e del resto della banda. Ovviamente sono da apprezzare le scuse di Big Rom (“Dovevo andarmene in un altro modo perché quel che avete fatto per me e la mia famiglia rimarranno per la vita. Spero di tornare non a fine carriera ma a un livello buono per vincere di più”), ma sul tempismo ci sarebbe tanto, troppo da dire.