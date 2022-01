Sosta non vietata. La Curva Nord non è un giocattolo

L'editoriale di FcInterNews.it

Maurizio Pizzoferrato

Il derby milanese che arriva dopo una sosta e l'ansia per i tuoi sudamericani che si presentano alla Pinetina appena un paio di giorni prima della stracittadina, è ormai una inquietante abitudine. Ma, incrociando le dita, questa volta la sosta, in chiave Inter, può essere salutata con un sorriso. La Beneamata ha consolidato il primato in classifica mettendo punti importanti in cascina, vincendo con Lazio e Venezia e pareggiando a Bergamo con l'Atalanta. E nel mezzo ha conquistato la Supercoppa italiana, battendo la Juventus, cosa che all'interista piace a prescindere dalla posta in palio. Ma è indubbio che la squadra, specialmente contro il Venezia a San Siro, abbia palesato una certa stanchezza fisica e mentale. E, come ha sottolineato lo stesso Simone Inzaghi, ha incassato dei gol evitabili, figli di distrazioni che non accadevano da tempo.

Quindi questa volta lo stop è benedetto perché dovrà consentire di ricaricare a dovere le pile di un ingranaggio che sta funzionando alla grande. Intanto un augurio al mister, affinché possa negativizzarsi prima possibile per tornare a lavorare sul campo con i ragazzi. Immaginiamo come stia scalpitando in un momento così delicato e nello stesso tempo entusiasmante, della stagione. Senza per questo dimenticare chi, nel nostro paese, abbia avuto o stia affrontando problemi più seri a causa di questo maledetto virus. Fuori dal campo, la società si sta muovendo con notevole abilità. La situazione finanziaria è difficile, come per tutti del resto. Il calcio italiano, prigioniero oltre che della pandemia, di errori e sprechi secolari, ha i conti in rosso. Ma l'Inter sta mettendo a punto operazioni in grado di garantire la stabilità del club per qualche anno, in attesa che passi la tempesta e si possa tornare a fare calcio con scenari nuovi e sicuramente più sostenibili.

Intanto, però, non si trascura il mantenimento della competitività della squadra e, in questa difficile finestra invernale di mercato, la dirigenza ha regalato al popolo interista un pezzo da novanta come Robin Gosens. 27 anni, esterno nazionale tedesco con il vizio del gol, pedina fondamentale dell'Atalanta arrivata nel 2020 ad un passo dalle semifinali di Champions League. Gosens fa tornare alla mente ai tifosi dell'Inter un altro grande tedesco che arava la fascia sinistra, alias Andreas Brehme. Smaltito definitivamente un problema muscolare di inizio stagione, sarà presumibilmente abile e arruolato verso la fine di febbraio, potrà diventare una perfetta alternativa allo straripante Ivan Perisic ammirato finora, in attesa della titolarità definitiva. E poi, con Scamacca nel mirino per la prossima stagione, benvenuto al prestito di Felipe Caicedo. Il panterone, creatura di Inzaghi, può garantire un cambio importante in attacco e magari qualche gol pesante, che alla Lazio non sono mancati. Inoltre, un arrivederci a Stefano Sensi, che ha salutato l'Inter con un post che gli fa molto onore. Non ritengo giusto considerare il mercato dell'Inter una risposta a Vlahovic vestito di bianconero. Marotta e il resto del management nerazzurro stanno agendo secondo desideri, possibilità e potenzialità. Senza l'obbligo di dover rispondere a nessuno, anche perché lo scudetto sul petto, fino a prova del contrario, lo porta l'Inter.

In chiusura, una riflessione sul prossimo derby che l'Inter giocherà in casa e le conseguenti polemiche per la gestione della vendita dei biglietti che hanno indotto i responsabili della Curva Nord prima ad annunciare lo sciopero del tifo per poi, fortunatamente, ripensarci, grazie anche all'appello di Javier Zanetti. Non sono in grado di entrare nel merito delle modalità di acquisto che lascerebbero fuori dallo stadio molti ultras nerazzurri abbonati nella stagione 2019-2020. Ma una cosa non mi è piaciuta. Leggere sulla pagina Facebook della Curva, oltre ai sinceri appelli al ripensamento, post denigratori contro chi aveva deciso, per protesta, di non tifare.

Giusto o sbagliato che fosse, è troppo semplice implorare tifo e scenografie al derby perché se no non ci si diverte e non si possono fare i video con i cellulari. Nelle curve, anche in quella interista, ci sono molte cose da stigmatizzare, ma quel settore non è il giocattolo da usare quando fa comodo. Per poi chiederne le chiusure quando ci si fa paladini della giustizia. La verità è che, senza quell'incitamento per novanta e passa minuti, il 'Meazza' sarebbe un teatro. Chi delinque deve andare in galera, ci sono le leggi. Chi tifa, va rispettato. Perché senza tifo, non c'è calcio.