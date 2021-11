L'editoriale di FcInterNews.it

Finalmente. Dopo tante speculazioni senza un fondo di verità e in costante e netto contrasto con quanto dichiarato dalla nostra dirigenza, è arrivato l'atteso intervento necessario per spegnere definitivamente ogni remota ipotesi di cessione dell'Inter al fondo arabo. Amanda Staveley, co-proprietaria del Newcastle e vicina a PIF, ha messo un punto alle voci incontrastate che continuavano a chiamare in casa il fondo sovrano del principe Bin Salman in ottica nerazzurra: "Abbiamo parlato con Inter e Milan, ma il problema è legato alla struttura disastrosa del campionato italiano. C'è stato anche un breve sondaggio per il Bordeaux. Ora, comunque, non siamo più interessati all'Inter", ha detto a The Telegraph. Una doccia gelata per tutti gli insider, moderni pifferai magici in cerca di seguaci o nella migliore delle ipotesi mal informati, che con le loro rivelazioni e i 'sentito dire' continuavano ad alimentare le aspettative dei tifosi interisti, neanche si trattasse di una banale trattativa di mercato e non di un passaggio di proprietà da 1 miliardo di euro. Eppure, a turno, la nostra dirigenza era stata sempre chiara: Piero Ausilio, Beppe Marotta e Alessandro Antonello, i volti più rassicuranti in società (ovvero coloro che si espongono con maggiore frequenza), hanno sempre negato l'ipotesi di una cessione da parte della famiglia Zhang, assicurando, dopo aver ricevuto a loro volta rassicurazioni in merito, sull'intenzione di portare avanti il progetto a medio-lungo termine iniziato nel 2016 e interrotto drasticamente a causa della pandemia. Piaccia o non piaccia, questa è la realtà e se persino una voce ufficiale di PIF ha fatto chiarezza sulla questione, forse è il caso di valutare seriamente che non si tratti di una banale smentita di facciata. Niente pioggia di soldi, niente campagna acquisti faraonica e, va aggiunto, nessun patteggiamento etico con una possibile proprietà che mira al calcio, strumento popolare piuttosto convincente e trainante, per ripulire la propria immagine nel mondo.