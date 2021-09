Senza Bastoni ma con lo scudetto sul petto

L'editoriale di FcInterNews.it

La Juventus perde a Napoli, l'Atalanta perde in casa contro la Fiorentina. E mettiamoci anche la sorprendente vittoria del Venezia in casa dell'Empoli che a sua volta era reduce dal colpaccio allo Stadium. Non c'è che dire, si tratta proprio di un avvio di campionato strano, con risultati che lasciano sorpresi e squadre che potenzialmente si candidano già oggi a essere protagoniste. Certo, è molto presto per fare bilanci, ci mancherebbe. Però il misero punto in classifica della Juve lascia esterrefatti, soprattutto chi aveva inserito i bianconeri in pole scudetto nella griglia di partenza. Occhio comunque, Max Allegri, ieri piuttosto nervosetto, ci ha abituati a partenze lente per poi iniziare a ingranare, quindi mai dare per spacciata la Vecchia Signora, per quanto ieri al Maradona non abbia impressionato molto, complici anche le assenze pesanti dei sudamericani e di alcuni infortunati. Bene il Napoli invece, punteggio pieno e tanto entusiasmo in cascina. Luciano Spalletti lo conosciamo, è in grado di ottenere grandi risultati e allo stesso tempo lasciarsi attrarre in una polemica con il corregionale sulla panchina bianconera. Mai banale, senza dubbio. Come non è banale Gian Piero Gasperini, un leone in gabbia mentre vede la sua Atalanta perdere al Gewiss Stadium contro una bella Fiorentina (ottimo lavoro finora di Vincenzo Italiano). Fa male rimanere con un pugno di mosche in mano, ma è sempre meglio cercare di mantenere un certo aplomb anche di fronte alle sconfitte. Dote sempre più rara, purtroppo, in Italia.