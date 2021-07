Satriano, Mulattieri o Colidio: il coraggio di lanciare un giovane

L'editoriale di FcInterNews.it

Agoumè a centrocampo è una sicurezza. Mulattieri in Olanda segnava con una facilità irrisoria, Satriano è semplicemente più forti degli altri, Colidio può ancora dimostrare di essere quel wonderkid di cui si parlava in Argentina. Certo, indossare e difendere una casacca importante e pesante come quella dell’Inter non è semplice. Né per tutti. Ma credo sia arrivato anche il momento di sfruttare le abilità formidabili di Samaden anche per la prima squadra, con un giovane che possa davvero distinguersi a Milano. Non me ne vogliate: ma non sarebbe stato meglio puntare su un ragazzino piuttosto che spendere un sacco di soldi per i tanti giocatori che non hanno sfondato a Milano e che oggi sono considerati esuberi? Fare nomi è superfluo. Gli errori si commettono, ci mancherebbe. E spesso esiste il pericolo di lanciare un canterano per paura di bruciarlo. Ma se non si rischia mai, di sicuro non si può arrivare al passo successivo. Ogni storia ha il suo percorso, ma è un po’ come chi sbaglia i calci di rigore. Se non li tiri, di certo non urlerai GOL!