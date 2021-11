Sanchez l’ultimo ‘sacrificio’ alla Dea sosta. Come si sconfigge il virus FIFA?

L'editoriale di FcInternews.it

Infortuni, dichiarazioni poco diplomatiche e mercato. L'Inter non si è fatta mancare niente nella maledetta sosta per le Nazionali, due settimane in cui il tempo dei club si è fermato solo a livello di calendario. Sì, perché gli eventi sfuggiti al controllo di Simone Inzaghi avranno un'incidenza a breve-medio termine sulla stagione, a partire dal doppio impegno cruciale tra campionato e Champions League contro Napoli e Shakhtar. Discorso che vale certamente per lo stop del pretoriano Stefan de Vrij, pesantissimo nell'economia della gestione finora sbilanciata della rosa tra i primi tredici giocatori utilizzati e gli altri. In quest'ultimo gruppone figura Matias Vecino che, dal ritiro dell'Uruguay, ha definito 'situazione inaspettata' il suo scarso impiego che potrebbe portarlo a fare determinate scelte già a gennaio. "E' chiaro che se questi momenti si allargassero un po’ troppo, credo che dovremo parlare, sempre col massimo rispetto, per trovare una soluzione che sia buona per tutti", ha ammesso il Mate. Riferendosi al misero minutaggio avuto col nuovo allenatore: 238 giri d'orologio, spalmati su 8 presenze, in Serie A. Un ruolo di semplice comparsa paragonabile a quello di Sanchez, co-titolare solo sulla carta, come aveva fatto capire il diretto interessato dopo la panchina di Reggio Emilia postando su Instagram una Lamborghini nella ghiaia. "Se sei nel posto sbagliato, non brillerai", il messaggio allegato del Niño Maravilla. Che si sente a casa soprattutto quando gioca per la Roja, verso cui nutre un sentimento profondo e puro che in passato ha causato indirettamente tensioni tra Santiago e Milano. Il club nerazzurro, un anno fa, si vide addirittura costretto a pubblicare una nota ufficiale in cui rispondeva al ct Reinaldo Rueda che aveva preteso 'più cura' per il Tocopillano. Una richiesta fuori dal mondo, alla luce del dazio altissimo che la Beneamata ha dovuto puntualmente pagare, in aggiunta al lauto stipendio, per colpa del 'virus FIFA' che ha contagiato Alexis. Tre mesi ai box nel 2019 e ora un altro imprevisto, il guaio non meglio precisato nel match con l'Ecuador che comprometterà giocoforza la continuità dell'ex Barcellona, sempre a disposizione quest'anno fatta eccezione per le prime due giornate e la gara dell'Olimpico da cui fu esentato, guarda caso, per la collocazione insensata di Cile-Venezuela a poche ore da Lazio-Inter. (La Liga, applaudita da Inzaghi, rinviò le gare di Real e Atletico).