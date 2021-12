Salernitana e Torino da affrontare come il Liverpool

Editoriale

Ora, io voglio essere onesto. Sinceramente non pensavo che il Biscione avrebbe potuto recuperare in così poco tempo il distacco da Milan e Napoli, né tantomeno che avrebbero superato prima della fine dell’anno le rivali. Ma mai avevo dubitato sulle possibilità dell’Inter di continuare a competere per il titolo. Anche quando i nerazzurri erano a meno 7 e rischiavano di finire a meno 10. La motivazione è semplicissima: i ragazzi di Inzaghi non sono mai stati messi sotto da nessuno in questa stagione. Forse in Champions League, nel ritorno di Madrid e con la squadra in 10, si era capito che l’ultima mezz’ora non sarebbe servita al Biscione per recuperare, ma al massimo ai Blancos per andare nuovamente in rete. Però prima il match era stato equilibratissimo. In ambito nazionale invece, anche quando i risultati non arrivavano, e all’andata proprio contro la squadra di Ancelotti, i nerazzurri hanno sempre dimostrato le proprie capacità. Se oggi analizziamo i pareggi contro Milan e Juventus sono quattro punti persi, di certo non due guadagnati. Mentre per quello contro l’Atalanta ai tifosi resta l’amaro in bocca per l’errore dal dischetto di Dimarco, ma non si deve però nemmeno dimenticare il gol (giustamente annullato dal Var) della Dea al termine della gara.