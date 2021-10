Ricerca di equilibrio

L'editoriale della notte di FcInterNews.it

Ma l’Inter ha già imboccato la strada della ripresa, come assicurato dal CEO Alessandro Antonello che nella recente intervista a Il Sole 24 Ore ha sottolineato come, alla fine di questi due anni contraddistinti dai risvolti generati dalla pandemia, “l’Inter ha pagato integralmente tutti gli stipendi, oltre a 9 milioni di bonus-scudetto, e ha versato anche gli emolumenti di luglio e agosto. Nessun dipendente è stato poi messo in cassa integrazione”. Il club oggi viene etichettato come ‘in sicurezza’ grazie anche ai 75 milioni di surplus contabile derivante dalle pensati cessioni di Hakimi e Lukaku (che daranno ossigeno al prossimo bilancio), alla riapertura degli impianti sportivi (l’Inter è sempre in vetta per media-spettatori), ai nuovi sponsor, ai 75 milioni dei 250 sborsati da Oaktree per il prestito ed ai 20 milioni di crediti commerciali sbloccati da Suning. “Tra la fine di novembre e la metà di dicembre prevediamo di rinegoziare i nostri bond per un ammontare di 400 milioni. I nostri advisor sono già a lavoro. E la liquidità in abbondanza che circola sui mercati ci fa presumere che non incontreremo difficoltà nel trovare buone occasioni e buoni tassi” ha sottolineato Antonello, una delle menti che ha in mano il delicato obiettivo di ‘equilibrio’ finanziario inseguito dalla società di Viale della Liberazione.