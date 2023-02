Questa Inter non è da scudetto. Non l’è mai stata, come raccontano i precoci 6 ko rimediati nel girone d’andata. L’ultimo indizio (l’ennesimo, che ormai già da un po’ si è trasformato in prova) è arrivato al Marassi, con il nuovo passo falso di una squadra che dopo aver dominato il derby non riesce ad andare oltre un triste 0-0 sul campo della Sampdoria penultima in classifica. Ed è un film che si ripete: in questa stagione non è la prima volta che i nerazzurri tornano a casa senza il bottino pieno, cestinando punti preziosi dopo una convincente prestazione di appena qualche giorno prima. Il punto arrivato dalla trasferta di Genova tiene comunque la squadra di Inzaghi al secondo posto solitario in classifica a quota 44, ma sempre più distante da un Napoli spedito verso la volata scudetto e con soli tre punticini di vantaggio sul ‘gruppone’ in lotta per un posto nella prossima Champions League (Atalanta, Roma e Milan sono tutte a 41, con la Lazio che insegue a 39).

Questa Inter è capace di tutto, nel bene e nel male. Perché è una squadra capace di passare il ‘girone della morte’ in Champions sbattendo fuori il Barcellona contro ogni pronostico, ma anche di sudare contro un modesto Parma in Coppa Italia; può essere l’unica in Italia in grado di battere il Napoli capolista, ma anche quella che nella giornata successiva riesce a chiudere un campionato ora a senso unico - e che, forse, poteva riaprire - buttando via una partita (praticamente) già vinta a Monza; può prendere a schiaffi il Milan nella finale secca di Riyadh ed uscire sconfitta pochi giorni dopo a San Siro contro l’Empoli, ma può anche vincere con l’Atalanta in coppa e un secondo derby nel giro di 20 giorni per poi calciare 25 volte senza mai riuscire a bucare la Samp dell’ex Stankovic.