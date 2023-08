La narrativa è fondamentale nel periodo di calciomercato. I media influenzano il racconto - è inevitabile -, ma i tifosi devono stare ben attenti a seguire la linea più imparziale possibile. Non è semplice, perché le voci condizionano ogni trattativa: è successo per Lukaku, per esempio. Probabilmente Big Rom svelerà la sua verità che, al momento, è sconosciuta. Finora il belga ha postato (seguendo la moda) qualche frecciatina nelle stories di Insagram, ma arriverà il momento in cui dovrà raccontare quello che è successo. Qualcuno ha scritto di telefonate e pre-accordi impostati già a marzo, altri riferiscono ben altro, ma certamente la chiarezza, nel calciomercato, non è l'elemento cardine di tutte le parti. I media costruiscono l'agenda, i direttori sportivi mettono in giro le loro versioni, i giocatori idem, e i tifosi si trovano spiazzati nei loro giudizi.

I tifosi interisti sono rimasti delusissimi dal suo atteggiamento, ma c'è da considerare che la pazienza non è la virtù prediletta dai tifosi di ogni squadra. Bisogna ancora cominciare a giocare e c'è già chi si sbilancia apertamente verso questo o quel fronte. Analizzando le operazioni, non si può sorvolare sui movimenti del Milan, che ha rinforzato il pacchetto della mediana fornendo maggiori carte all'imprevedibilità degli esterni offensivi. Il centrocampo dell'Inter, in Italia, non ce l'ha probabilmente nessuno a livello tecnico. Nonostante la perdita di Brozovic, l'aggiunta di Frattesi è un surplus cospicuo nell'inserimento senza palla e nel riciclo dei possessi. La mezzala classe '99 sa ripulire l'impostazione con padronanza ed è pronto ad accendere il pubblico di fede nerazzurra sin da subito.

Dando uno sguardo alle altre big, attenzione alle prossime mosse. Perché il Napoli ha sostituito Kim con una giovane scommessa brasiliana (Natan), la Juve è in attesa di formalizzare il colpo grosso e le romane sono bloccate (più la Roma della Lazio in questa fase). Restano alcuni giorni prima dell'avvio della Serie A, ma nessuna delle grandi favorite può dirsi completa per affrontare la nuova stagione seguendo i rispettivi obiettivi. In questo senso l'Atalanta si è mossa particolarmente bene, con l'aggiunta di Scamacca al reparto avanzato e un roster di profili rampanti. Insomma, serve pazienza per le mosse di mercato, anche se poi l'unico giudizio sarà, inevitabilmente e come sempre, il campo.