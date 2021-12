Mourinho e Thiago Motta, dal Triplete al tris: tutte le strade portano a Madrid

L'editoriale di FcInternews.it

Triplete? No, tris di vittorie consecutive in campionato. Nella serata del ritorno a San Siro di Thiago Motta, è l'insospettabile Roberto Gagliardini a propiziare il successo sullo Spezia con un gol che a qualche tifoso avrà ricordato quello siglato proprio dall'italo-brasiliano nel derby d'andata della stagione di gloria nerazzurra conclusa vincendo tutto. Senza cadere nella blasfemia, l'azione tutta di prima confezionata da Calhanoglu, D'Ambrosio, Lautaro e Gaglia è stata un gran bel vedere dal punto di vista estetico e allo stesso tempo il modo più efficace per scardinare la difesa dei liguri preparata dall'ex centrocampista nerazzurro che sa cosa vuol dire custodire lo 0-0 a oltranza in situazione di difficoltà. Fu lui a lasciare i suoi in 10 vs 11 per un'espulsione ridicola (ieri ne ha reclamata una per Lautaro della stessa categoria) contro gli alieni del Barcellona 'nella sconfitta più bella' del Camp Nou, secondo la definizione di José Mourinho. Il demiurgo di quella squadra leggendaria, maestro che impartì la lezione più alta del calcio anti-materico nella sua meravigliosa carriera, giunta molto tempo dopo - tra varie peripezie - al mancato 'triplete', volutamente in minuscolo, personale in Serie A con la Roma successivo al capitombolo del Penzo. Colpa del Bologna di Mihajlovic, non di Arnautovic, costretto a essere nota a margine ancora una volta alla presenza dello Special One: l'austriaco ha lasciato il campo solo dopo 17', cedendo il proscenio ai compagni, in particolare a Svanberg che ha messo in ginocchio Mou con un gol. La prima di una serie negativa di notizie per i capitolini che a tre giorni da Roma-Inter hanno perso Abraham e Karsdorp per squalifica, più (forse) El Shaarawy causa infortunio.