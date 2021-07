L’Inter è favorita per lo scudetto. Allegri o Vidal, a chi bisogna credere?

L'editoriale di FcInternews.it

Dici Crotone e pensi allo scorso 1° maggio, alla gara dello Scida con la quale l'Inter ipotecò il 19esimo scudetto, poi celebrato senza bisogno della calcolatrice davanti alla tv il giorno dopo grazie al pari tra Sassuolo e Atalanta. I gol di Christian Eriksen e Achraf Hakimi fecero esplodere di gioia Antonio Conte e prepararono la festa per le vie di Milano di Romelu Lukaku, re per acclamazione popolare nel lungo pomeriggio tinto di nerazzurro in cui Steven Zhang si distinse come primo tifoso sventolando il bandierone sul tetto dell'Headquarter di Viale della Liberazione. Un'era geologica fa, non tanto per gli 88 giorni trascorsi, quanto per tutte le grandi rivoluzioni che si sono succedute dal match ball tricolore alla sfida amichevole vinta ieri con risultato tennistico contro gli Squali. Per i noti motivi, sono stati depennati dalla distinta i nomi del danese e del marocchino, ma è riapparso quello di Big Rom, simbolo anche della nuova era targata Simone Inzaghi. Il vero segno di continuità tra la scorsa stagione e quella che deve iniziare, costellata da tanti punti interrogativi e da uno strano punto esclamativo, messo martedì da Massimiliano Allegri: "L'Inter è la favorita, di solito lo è chi vince", ha detto il tecnico della Juventus per scaricare la metà del peso della responsabilità che ha sulle spalle sul rivale più accreditato alla vittoria finale. Il più classico del gioco delle parti, dove nessuno si sente avvantaggiato rispetto agli altri, un po' per maniavantismo, un po' per la difficoltà di leggere un campionato che presenta tante novità. Tutte le big possono vincere, almeno sotto l'ombrellone, nessuna ha le credenziali per definirsi nettamente migliore delle altre. A mercato ancora aperto, nell'immobilismo generale, è allora preferibile andare sul sicuro mettendo le fiches sui campioni in carica, pur indeboliti, e i bianconeri, quarti a stento due mesi fa ma teoricamente rafforzati dall'esperienza del tecnico più vincente della Serie A in attività che va a sostituire il debuttante Andrea Pirlo.