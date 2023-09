Lautaro Martinez è oggi il miglior attaccante della Serie A. Non lo dico io, ma i numeri delle prime giornate del campionato, con l’argentino autore di cinque reti in tre giornate, senza aver usufruito nemmeno di un calcio di rigore. Poi magari domani tornerà maggiormente in auge Osimhen o esploderà con forza qualcun altro. Ma la verità, certificata dalle mere statistiche, è che il ragazzo di Bahia Blanca da ometto è diventato uomo. E probabilmente da giocatore a top, a fuoriclasse. Sia per le giocate sul verde, sia per i comportamenti fuori dal campo. Le reti contro Monza, Cagliari e Fiorentina esaltano lo stato di forma del 10 nerazzurro.

Ma andiamo oltre. E prendiamo da esempio come abbia difeso Cuadrado, chiedendo che non venisse fischiato a San Siro. Per poi esplicitare sui social il sostegno per il compagno di squadra. Ecco, così si dimostra il noi prima dell’io. E il voler lottare tutti uniti verso lo stesso obiettivo. Certo, il passato del colombiano non va dimenticato. E so perfettamente che non viene preso di mira tanto per i trascorsi con la Juventus, bensì per certi tipi di atteggiamenti avuti con la casacca bianconera. Quelli restano e sono da censurare totalmente, perché procurarsi un rigore tirando un calcio a Perisic farebbe incazzare chiunque.

Ma nel momento in cui mette un assist al bacio per Martinez, lì si deve applaudire la giocata di un calciatore che potrà comunque essere importante in nerazzurro. Uniti – e questo vale per tutte le squadre e nella vita in generale – si possono provare a superare tutti gli ostacoli. Se invece ognuno pensa solo al proprio bene. E venga prima di quello dell’FC Internazionale, beh io credo davvero commetta un grave errore.