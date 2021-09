L’arma del rinnovo e le firme pesanti

L'editoriale di FcInterNews.it

In un’era in cui gli acquisti faraonici sono diventati materia per pochi noti (in una ristretta cerchia d’élite guidata dal solito PSG di Nasser Al-Khelaïfi), per i comuni mortali blindare i pezzi pregiati presenti in rosa rappresenta una delle migliori armi per garantire stabilità e competitività. E in casa Inter questo discorso non può prescindere da quella dirigenza che si è abilmente destreggiata tra le numerose difficoltà in estate, riuscendo a mantenere credibile la squadra campione d’Italia in carica nonostante un budget ridotto da investire, il cambio di guida tecnica, le cessioni preventivate di alcuni big (vedi Hakimi) o arrivate all’improvviso e in maniera inaspettata (vedi Lukaku). I prolungamenti dell’AD sport Beppe Marotta, del DS Piero Ausilio e del suo braccio destro Dario Baccin diventano un obbligo. Sia tecnico - vista la grande professionalità dei soggetti in questione ed i motivi sopracitati -, che morale, con la promessa messa sul piatto da Steven Zhang prima della partenza in Cina che deve ora essere mantenuta. Senza ‘se’ e senza ‘ma’. I tre dirigenti, tutti in scadenza il prossimo 30 giugno, sono stati gli artefici della mezza ricostruzione dell'Inter dopo le partenze di Conte, Lukaku e Hakimi e meritano altra fiducia. Che nel concreto si traduce con la firma su un nuovo accordo.