L’AIA chieda scusa. Per non averlo mai fatto prima

Da 'Calciopoli' a Milan-Spezia: tanti errori arbitrali, solo un caso di scuse da parte dell'Associazione Italiana Arbitri. L'editoriale della notte di FcInterNews.it

Stefano Bertocchi

Partiamo da un fatto ampiamente oggettivo: l’errore di Marco Serra in Milan-Spezia è pesante e grave. La fretta di sanzionare il contatto al limite dell’area di rigore rossonera tra Rebic e Bastoni, senza concedere di fatto il vantaggio al Diavolo, non può essere giudicato in altra maniera. Tecnicamente non si può neanche parlare di gol annullato, perché il fischio dell’arbitro arriva poco prima che Messias calci il pallone alle spalle di Provedel. Un errore che completa una prestazione ricca di inesattezze.

Detto questo, l’arbitro è umano e può sbagliare una valutazione o un fischio così come un giocatore può sbagliare un calcio di rigore (vedi Theo Hernandez, tra l’altro proprio in Milan-Spezia): fa parte dei ruoli. Ci hanno sempre insegnato questo, perché anche il direttore di gara “è umano” e “non è una macchina perfetta”. Tutto legittimo, come legittima sarà la decisione dell’AIA di stoppare l’arbitro in questione (che ha ammesso le sue colpe in live) per un paio di giornate. Ciò che nella vicenda appare assurdo, però, sono le scuse rivolte dall’AIA al Milan dopo il triplice fischio, come riportato nelle ultime ore da più organi di informazione. Un fatto abbastanza singolare nel calcio italiano.

La domanda sorge spontanea: perché questa volta si è arrivati a tanto e in passato no? E non si fa un discorso di squadra, sia chiaro, ma di semplice e palese incongruenza di comportamento da parte dei vertici arbitrali. Restando sempre in ottica Milan e San Siro (altrimenti qualcuno rischia di offendersi), nessuno ricorda le scuse dell’AIA per il gol mai convalidato da Paolo Tagliavento a Muntari nel match scudetto contro la Juventus nel lontano 25 febbraio 2012. E restando nella stessa sfera di errore, ovvero la mancata concessione di un vantaggio che si è poi trasformato in gol, nessuno ricorda le scuse dell’AIA nel recente Juventus-Roma della stagione in corso, quando Daniele Orsato fischia il calcio di rigore ai giallorossi per fallo di Szczesny su Mkhitaryan, strozzando l’esultanza in gola ad Abraham che segnerà un 1-1 mai convalidato. Quel rigore poi verrà sbagliato da Veretout, giusto per tornare alla questione degli errori. Mentre Orsato non viene fermato (a differenza di quanto accadrà con Serra) e viene addirittura difeso dall’AIA che parla di un “errore-non errore” per un’azione complicata da valutare nella sua interezza, a parziale discolpa dello stesso Orsato. E, parlando dello stesso arbitro, nessuno ricorda le scuse dell’AIA per il mancato rosso a Pjanic in Inter-Juventus del 2018 (con i bianconeri che si giocavano a distanza lo scudetto con il Napoli).

Se continuiamo a tenere il filo conduttore delle sfide al veleno tra nerazzurri e bianconeri è impossibile non ricordare le mancate scuse dell’AIA per lo scandaloso arbitraggio di Ceccarini nell’ormai storico Juve-Inter del 1998, ma anche quelle nel recente Juventus-Inter 3-2 che ha macchiato definitivamente la carriera di Gianpaolo Calvarese. E non solo per il rigore inventato su Cuadrado che costò alla squadra di Conte un ko indolore (lo scudetto era già cucito sul petto) e incise pesantemente sulla corsa Champions (chiedere info al Napoli), ma anche per un errore simile a quello commesso dall’arbitro Serra che però è passato - non si sa per quale motivo - quasi inosservato: contatto regolare tra Chiellini e Lukaku, fischio di Calvarese che non concede il vantaggio e Lautaro che in mezza rovesciata si vede cancellare in anticipo un gol splendido e regolare. Per non parlare poi del rosso inspiegabilmente tolto a Radu nell'ultimo Inter-Lazio o del clamoroso rigore concesso alla Fiorentina per ‘fallo di petto’ di D’Ambrosio da Rosario Abisso nel recupero del Franchi (era il febbraio del 2019) e trasformato da Veretout per il definitivo 3-3 che complicò la corsa in Champions League dell’Inter. E, cosa ben più grave e da non dimenticare, il penalty fu confermato dopo la visione dell’episodio al VAR. Anche qui, zero scuse. Come quando il mondo del calcio italiano fu investito dallo scandalo di ‘Calciopoli’.

La lista potrebbe continuare all’infinito: errore contro e a favore dell’Inter, contro e a favore della Juventus, contro e a favore del Milan, del Napoli e così via. Un unico denominatore comune: sempre silenzio da parte dell’Associazione Italiana Arbitri, eccezion fatta per Milan-Spezia. L’AIA chieda scusa, ma per non averlo mai fatto prima.