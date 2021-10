La semantica del catenaccio

L'editoriale di FcInterNews.it

La Juventus è stata nettamente la squadra più forte dell’ultima decade. Nove campionati in dieci anni sono qualcosa di storico, per cui, dato che gol di Muntari e non espulsione di Pjanic su Rafinha a parte, non ci sono stati episodi così controversi e decisivi come ai tempi di Ronaldo-Iuliano o dei gol segnati contro i bianconeri che però non venivano convalidi dagli arbitri, si può solo applaudire la Vecchia Signora, che con merito si è portata a casa una miriade di Tricolori . Penso che anche il più accanito anti-juventino avrebbe poco da ridere su questa mia constatazione. Certo, potrebbe obiettare che le squadre rivali non esistevano, o meglio, che Inter e Milan anziché costruire compagini competitive, badavano più ad altro. Mentre tutte le altre non sono riuscite a contrastare la Juve. Fatti loro, insomma.

Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, ci mancherebbe, ma come Leo sostiene che la Juventus, quarta grazie al suicidio del Napoli, non abbia vinto il campionato per demeriti propri piuttosto che per bravura degli avversari, io posso dire di non essere assolutamente d’accordo. E anche ritenga un po’ una cazzata, passatemi il francesismo, questa tesi. Per una dichiarazione un po’ infantile, di quelle che: “Non gioco più e mi porto via il pallone se non fate come dico”. E la mia convinzione si rafforza ancora di più vedendo la Juventus attuale. I bianconeri, con quella volpe di Allegri in panchina, non a caso uno dei migliori tecnici italiani, non impongono il loro gioco, ma sfruttano le caratteristiche dei propri giocatori con ripartenze veloci e mirate. Il tutto con una fase difensiva da manuale, con quei professori Chiellini e Bonucci (e non lo strapagato De Ligt) che come disse Mourinho in tempi non sospetti, dovrebbero insegnare ai giovani in Università come poter essere così efficaci nel ruolo.