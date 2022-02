Il derby di Milano

L'editoriale di FcInterNews.it

Maurizio Pizzoferrato

Si gioca alle 18. Stadio al 50% della capienza. Anomalie del derby di Milano, il derby per antonomasia in Italia. Numerosi i tentativi di imitazione, ma quando dici Milaninter o Intermilan, dici derby, punto e basta. Anche se sei neutrale. Celentano, neroazzurro, lo ha usato per cantare la storia d'amore con la sua “bella mora”, rossonera. Green Pass rafforzato e niente febbre, altrimenti non si entra. Al derby senza febbre, sembra un ossimoro. San Siro, sempre bello, si fa ancora più bello quando arriva l'appuntamento tanto caro a milanesi e non, tifosi delle due squadre. Gli storici tornantini dello stadio più affascinante del mondo diventano ideali vette da scalare per arrivare dove vuoi tu e gridare all'amico-nemico che sta dall'altra parte: “Milano siamo noi”.

C'è stata polemica per la gestione della vendita dei biglietti da parte dell'Inter che, per calendario, oggi gioca in casa. La Curva nerazzurra ha prima proclamato uno sciopero del tifo, poi subito rientrato. Sono intervenuti giocatori e figure storiche della società a chiedere alla frangia più calda di cambiare idea. “Non si può giocare il derby a Milano senza la Curva Nord”, ha detto in un video il vicepresidente bandiera Javier Zanetti. Il secondo anello verde non esporrà la scenografia che tanto piace a chi pensa come aggiornare lo sfondo del telefono, ma chiede ai suoi frequentatori, quelli che sono riusciti ad acquistare il titolo d'accesso, di tornare a casa senza voce. Un derby in silenzio non avrebbe avuto senso, perché la stracittadina non è una partita da “vedere”. E' la Partita. Da giocare, anche sugli spalti.

L'evento arriva dopo due settimane di attesa. Per il popolo, bene così. L'attesa fa parte del pacchetto che comprende il viaggio verso quella che rimane una grande emozione. Il calcio un giorno si e l'altro pure sta uccidendo il calcio vero. Quello che contempla giornate passate a contare ore e minuti. Il derby è anche il trionfo dei luoghi comuni. Uno l'ho già scritto da buon tradizionalista in materia. “Non è una partita. E' la Partita”. Poi da sempre spopola il “Di solito vince chi parte sfavorito”. Sappiamo benissimo che non è vero, a parte qualche volta. E' vero che, anche chi è oggettivamente più debole, riesca a fare cose che in altre gare non riescono, ma poi, soprattutto negli ultimi anni, è il più forte spesso a sorridere.

A Milano il derby è monumento cittadino. Senza pandemia, il Meazza sarebbe stato pieno anche se le due squadre fossero a centroclassifica. Ci si va, perché ci si deve andare. Con lo spirito giusto, non si fa a botte dalla fine degli anni '80 perché si è capito che l'idiozia non può sporcare un monumento. Ci si odia “sportivamente” perché è giusto così e poi si prega per vincerlo, o comunque per non perderlo. La liturgia del giorno dopo è altrettanto importante, nei bar, a scuola, in ufficio. “L'altro” e li che ti aspetta e tu devi solo decidere come comportarti, a prescindere da chi abbia il pallino in mano dello sfottò. Ma a Milano, spesso e volentieri, il derby è anche tappa per il massimo traguardo, in questo caso lo scudetto. Lo è stato anche per il raggiungimento di una finale di Champions League, a dimostrazione di come sia giusto definirlo monumento.

L'Inter arriva all'appuntamento guardando gli altri (Non cugini. Ai cugini si vuole bene) dall'alto in basso. E con una partita da recuperare. Vincere oggi, per la Beneamata, vorrebbe forse dire spallata finale. Se invece dovesse andare diversamente, anche gli altri continuerebbero a sperare nell'impresa tricolore. Un pareggio, forse, farebbe piacere sotto il vesuvio napoletano. Ma anche i tre possibili scenari si scontrano con un altro luogo comune che accompagna questa dolce malattia e che recita: “Mancano ancora tante partite. Il campionato è lungo”. E allora lasciamo da parte calcoli e ragionamenti. Apprestiamoci a vivere l'ennesima fatica fisica e mentale per un tifoso che ha il suo primo rivale nella stessa città.

E vinca il migliore. Il migliore, quasi sempre, comanda la classifica.