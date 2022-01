Il cellulare che immortala la festa

L'editoriale di FcInterNews.it

Maurizio Pizzoferrato

Otto mesi fa l'Inter conquistava il diciannovesimo scudetto della sua gloriosa storia. Mercoledì la Beneamata ha alzato nella sua casa la Supercoppa italiana, battendo all'ultimo respiro la Juventus, rivale di sempre. La festa continua e la gente nerazzurra è in estasi. Dopo la sosta natalizia, da sempre incognita per le squadre che devono tornare alla competizione, l'Inter è stata costretta a saltare la trasferta di Bologna e quindi, con muscoli e mente non rodati al meglio, ha dovuto affrontare, nel giro di tre giorni, la Lazio in campionato e la Juve nella gara secca che assegnava l'ultimo titolo della scorsa stagione.

Si è trattato di un doppio impegno che ha rappresentato una importante verifica per misurare la reale forza della capolista e del suo allenatore. Risultato: due vittorie per l'Inter di Simone Inzaghi, che ha ormai ha convinto anche i più scettici. La squadra vuole vincere, sempre, e indirizza gli episodi che nel calcio moderno sono sempre più determinanti per l'esito delle gare, a prescindere dalla bontà del gioco espresso.

Inter-Juventus di mercoledì scorso è la fotografia di questo, basti pensare a quell'ultimo assalto che ha partorito il gol vincente dello scapitante Alexis Sanchez. Mentre dall'altra parte si pensava a falli tattici e a presunti specialisti nel tirare i rigori, Inzaghi invitava almeno sei giocatori a riversarsi nei pressi della porta bianconera. L'esito lo conosciamo tutti. L'Inter ha voluto e ha saputo crearsi l'episodio che ha portato al trionfo. Questione di mentalità. La famosa mentalità vincente che finalmente, da più di un anno, ha diritto di cittadinanza alla Pinetina. Altro aspetto che riscalda i cuori (nerazzurri) è l'unità del gruppo. All'Inter sembrano tutti amici veri, pronti ad aiutarsi in campo, credendo con la stessa convinzione al raggiungimento dell'obiettivo.

E' vero, Lautaro si incazza quando viene sostituito, mercoledì si è stranito anche Barella, ma a Coppa conquistata erano li, in mezzo al campo, a saltare e festeggiare. Alessandro Bastoni, nerazzurro doc, cantava felice uno dei cori più gettonati della “Nord”. Insieme alla “banda” festeggiava anche il Presidente dell'Inter, Steven Zhang, tornato dalla Cina dopo una lunga e forzata assenza, prima della gara vinta contro la Lazio. Nello scorso maggio il giovane azionista di maggioranza del club nerazzurro immortalava emozionato con il suo cellulare la festa scudetto. Dopo otto mesi lo abbiamo visto in mezzo al campo fare la stessa cosa per la conquista della Supercoppa. Con la stessa emozione. Piaccia a no, questa proprietà, anche legittimamente criticata per alcuni problemi finanziari esasperati però dalla esplosione della pandemia e dalle decisioni del governo cinese, è sinonimo di vittoria.

In meno di sei anni di lavoro, Suning ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa, dopo un secondo posto nel primo campionato targato Antonio Conte e una finale di Europa League. Con Suning l'Inter è tornata a competere, non solo a partecipare. Sono stati ingaggiati i migliori dirigenti, i migliori allenatori, grandi giocatori. Avendo anche la capacità di far rimanere la squadra forte e vincente a fronte delle dolorose cessioni della scorsa estate, necessarie però a mettere in sicurezza il club. Ma Zhang non è tornato a Milano solo per immortalare le vittorie con il suo telefonino. Il Presidente sta chiudendo personalmente rinnovi fondamentali che, di questi tempi, non sono meno importanti di eventuali acquisti nella sessione invernale di mercato.

Può darsi che un giorno, più o meno lontano, Suning decida di lasciare, vendendo l'Inter. Ma finora questa proprietà, pur così lontana per cultura e abitudini dal nostro modo di pensare, rappresenta ancora una garanzia di solidità e, come sta sentenziando il campo, di successi. Ma la settimana calda non è finita. Domani i nerazzurri di Milano faranno visita ai nerazzurri di Bergamo guidati dall'ex Gasperini che non ha ancora smaltito la rabbia per il suo esonero dopo poche partite nella stagione 2011-2012. Probabilmente la gara con l'Atalanta presenterà difficoltà maggiori di quelle disputate con Lazio e Juventus. Si gioca a casa loro, anche se saranno presenti al massimo cinquemila spettatori, e i bergamaschi non hanno abbandonato l'idea di poter entrare definitivamente nel discorso scudetto.

Servirà quindi una grande Inter, che deve essere stata brava nelle ultime ore a dimenticare i festeggiamenti per il successo contro la Juventus. Felici sì, ma sempre concentrati e sul pezzo. Poi, come sempre, parlerà il campo.