Eh ma con Lukaku, eh se c’era Hakimi… Se non segni, puoi anche perdere

Simone Togna

Tra la cocente delusione della sconfitta interna contro il Real Madrid e la voglia di rivalsa per la partita di sabato contro il Bologna. Questo editoriale è una sorta di ibrido tra quel che è stato e quel che potrebbe, anzi dovrebbe, essere. Si possono argomentare più concetti, ma il primo che mi preme sottolineare è quello che a calcio se non segni, puoi perdere la partita. E a volte meriti di perdere, soprattutto se a sbagliare di base sei stato tu. Contro i blancos sicuramente Courtois è stato bravissimo, tra i migliori dei suoi. Però se andiamo a rivedere tutte le parate dell’estremo difensore belga, forse solo su quella del secondo tempo su Dzeko è stata fenomenale. Per il resto sono stati più i calciatori nerazzurri – su tutti proprio il bosniaco – a centrare il numero uno avversario, che ha fatto il suo dovere, a differenza degli attaccanti dell’Inter.

Mi spiego meglio: se anziché quasi colpire Courtois, la palla fosse stata indirizzata nell’angolino, dove doveva essere, il primo tempo sarebbe finito tanto a poco per la squadra di Inzaghi. Quando si commettono certi errori, poi li paghi. E se Rodrygo fa il suo, torni a casa con tanti rimpianti e le pive nel sacco. Attenzione: a livello di gioco ai nerazzurri non si può imputare nulla. A livello di concretezza sì. La prestazione, lo sostengo e scrivo non oggi, conta sempre più del risultato (a meno che non si tratti di una finale). Questo perché è vero che se l’Inter dovesse giocare con la stessa intensità dei primi 70 minuti, si qualificherebbe tranquillamente agli ottavi di finale. Ma lo stesso discorso vale anche a parti invertite per gli ultimi 20 minuti. Skriniar è stato il Courtois dell’Inter. I giocatori sembravano stanchi e quelli che sono entrati non hanno apportato nulla alla causa nerazzurra, anzi.

Siccome uno deve giudicare quello che vede, considerando però il contesto generale, è giusto anche ricordare che Ancelotti fosse privo di Bale, Kroos, Marcelo, Mendy e Ceballos. Non proprio di qualche canterano, ecco. Con lo Young Boys che batte il Manchester United o il Bruges che ferma sul pari il PSG, accontentarsi di una buona prestazione contro un Madrid limitato dalle assenze è ragionamento da perdenti. E tende al ritorno a quella mediocrità di pochi anni fa quando bastava provare a competere, anziché provare a vincere davvero. L’Inter aveva tutte le carte in regole per battere il Real Madrid. Punto. Ed è inutile rimpiangere Lukaku o Hakimi. Certo, contro le Merengues sarebbe servito un cecchino in attacco e Achraf resta insostituibile.

Dal passato si può e si deve imparare, lamentarsi e recriminare per i propri errori non serve assolutamente a nulla. Ergo: quando ci saranno due partite ravvicinate, tra Serie A e Champions, mi aspetto un po’ di cambiamenti, che non significa stravolgere la squadra, ma nemmeno chiedere al 35enne Dzeko, di giocare campionato e coppa per intero, come è successo contro Sampdoria e Real, tra l’altro pure dopo due incontri da 90 e più minuti con la sua Bosnia. Io non posso avere il polso della situazione. E Inzaghi, persona perbene e mister iper preparato, potrà anche entrare nell’élite del calcio mondiale. Ma come ha giustamente detto Marotta, con tutto il rispetto, l’Inter non è la Lazio, e tutti possono fare meglio.

Simone, ne sono certo, mostrerà le proprie qualità. Però se analizzo oggi quel che è stato, anche a lui imputo qualche errore a Genova – perché non lanciare Satriano e inserire come ultimo cambio Sensi – e nello schierare una squadra che per forza di cose si sarebbe stancata prima del fischio finale col Madrid. Certo, se l’Inter fosse stata sul 3-0, come avrebbe dovuto, ci sarebbero stati solo applausi per tutti. Tornando agli assenti, purtroppo oggi non si può contare su Eriksen. E anzi tutti devono essere felici che il danese stia bene e stia vivendo la sua vita. Chi gioca al suo posto deve dimostrare di essere da top club. Come Calhanoglu: non serve fare il fenomeno contro il Genoa e poi sparire per due o tre partite. Ma questa è tutta un’altra storia. Il turco, come tutti gli altri, avrà già subito l’occasione di rifarsi: col Bologna non servono 100 occasioni da rete. Ma solo trasformare almeno le 2-3-4 che sicuramente verranno create.