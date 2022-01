All or nothing Inter: il piacere di vincere condensato in 120′ di passione con la Juve

L'editoriale di FcInternews.it

All or nothing. Non esiste una via di mezzo nel calcio quando c'è in palio un trofeo, men che meno se a contenderselo sono Inter e Juventus. Il primo derby d'Italia che conta dopo l'era Antonio Conte, colui che ha creato da capopopolo e distrutto da nemico un impero potentissimo, è la certificazione di un passaggio di consegne definitivo dopo lo scudetto di maggio: il titolo di supercampione definisce la squadra di Simone Inzaghi come quella da battere nei confini nazionali perché è arrivato a gennaio, non ad agosto con il mercato ancora in divenire (Lukaku e Ronaldo sarebbero finiti inevitabilmente in copertina). La finale di San Siro non può essere considerata solo una propaggine della stagione precedente, come sfida tra chi porta sul petto il tricolore e la coccarda, perché i valori hanno avuto il tempo di cristallizzarsi anche in quella corrente, ribadendo che i 13 punti di differenza tra le due eterne rivali dell'anno scorso ci sono ancora tutti (virtualmente Dzeko e compagni potrebbero addirittura essere a +14 dopo 21 giornate). Non è un caso che, al di là dell'imprevedibilità di una gara secca, i favori del pronostico alla vigilia pendessero nettamente dalla parte della formazione che è padrona del campionato praticamente da undici mesi. Lasso di tempo importante in cui ad Appiano Gentile è stata plasmata la famosa mentalità vincente, un 'acquisto' inedito nella recente storia interista che più di qualcuno ha sottostimato di fronte agli addii rumorosi e dolorosi di Lukaku, Hakimi ed Eriksen. L'eredità inestimabile lasciata dal doppio ex Conte, ieri grande assente-presente, ha assunto addirittura le sembianze della parola 'ciclo vincente' nella conferenza stampa pre-partita svoltasi alla Continassa. Una domanda a cui ha dovuto rispondere Max Allegri, questa volta nelle vesti di spettatore che guarda da lontano i successi di quell'Inter che nei suoi anni di gloria a Torino era giusto una comparsa dopo il testa a testa tricolore del 2011 quando sedeva sulla panchina del Milan: "Non so se l'Inter aprirà un ciclo, noi dovremo essere bravi a mettergli il bastone tra le ruote. La finale è gara a sé, in 38 partite vince la più forte. Noi dobbiamo raggiungere quelli che sono davanti, poi l'anno prossimo vedremo. Dobbiamo accorciare i tempi per ricominciare a lottare per lo scudetto".