Rinasce l’Inter Club Siena: da oggi aperti i tesseramenti

Il sodalizio toscano riprende la propria attività: "Vogliamo renderci interlocutore attivo per ogni tifoso interista"

Dopo un periodo di inattività, riparte l'Inter Club Siena. Il gruppo dei tifosi della città toscana dà notizia della riapertura dei tesseramenti che partirà da domani, 3 agosto: "Le difficoltà perpetuatesi in questi due anni hanno accresciuto ancora di più che in passato, la voglia d’evasione e piacere di condividere con gli altri le grandi emozioni che questa nostra passione ci dà. Con i valori che questa fede ci ha donato, solidarietà, uguaglianza e fratellanza, Inter club Siena, ha l’obbiettivo di rendersi interlocutore attivo per ogni tifoso interista, per il mondo dell’Fc Internazionale Milano, e per quanto nelle proprie possibilità, protagonista nella solidarietà cittadina. Apriamo dal 03 agosto 2021 la libera associazione dei tifosi nerazzurri, nella nostra sede di via delle Arti 10, presso i locali de ‘Il Bugigattolo’. Da oggi ancor più di prima -conclude la nota- il popolo della verbena grida: forza Inter!"