Parte l’avventura dell’Inter Club ‘Javier Zanetti’ di Ceglie Messapica

Il sodalizio del Brindisino ha avviato la campagna tesseramenti per la stagione 2020-2021

A Ceglie Messapica, località in provincia di Brindisi, si è avviata l’avventura dell’Inter Club “Javier Zanetti”, nelle ultime ore l’organizzazione ha avviato la campagna tesseramento 2021/21. L’obiettivo del club è sicuramente prima di tutto l’aggregazione dei tifosi nerazzurri della cittadina e delle zone limitrofe. Inoltre ci sarà la possibilità di raggiungere in pullman Milano per assistere alle partite, nella sede che verrà inaugurata nelle prossime settimane si potranno seguire tutte le partite ed accedere a sconti e partecipare a concorsi per vincere i premi messi in palio.