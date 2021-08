Altobelli e Baresi ospiti dell’IC Pupi Zanetti Malta: appuntamento a ottobre

I due ex nerazzurri ospiti del club dell'isola: previste sessioni di allenamento e anche una cena per i membri e il pubblico

I prossimi 9 e 10 ottobre, l’Inter Club Pupi Zanetti Malta ospiterà due leggendari giocatori della Beneamata: Alessandro Altobelli e Giuseppe Baresi si recheranno infatti sull'isola per salutare i tifosi locali. Parte delle attività in programma consisteranno in sessioni di allenamento per bambini di varie età, che saranno effettuate sotto la supervisione di alcuni allenatori locali e seguite dagli stessi Altobelli e Baresi. Sabato 9 ottobre, sarà anche organizzata una cena presso il Radisson Golden Sands Resort, aperta a tutti i membri del club, le loro famiglie e il pubblico in generale.