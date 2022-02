Sky – Verso il derby, tra poco l’allenamento. Marotta e Antonello ad Appiano

I due dirigenti sono arrivati nel centro sportivo dove è in programma la seduta dell'antivigilia

Beppe Marotta e Alessandro Antonello hanno raggiunto in questi minuti il centro sportivo di Appiano Gentile, dove tra poco andrà in scena l'allenamento dell'anti-vigilia del derby della Madonnina. Come spiegato più volte, Simone Inzaghi dirigerà la seduta alla quale parteciperà anche Lautaro Martinez, di rientro dagli impegni con l'Argentina, mentre dovrà aspettare domani per avere a disposizione Alexis Sanchez. Lo riporta Sky Sport.